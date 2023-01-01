WebCatalog
Power Planner

Power Planner

app.powerplanner.net

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Power Planner على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Power Planner هو مخطط الواجبات المنزلية المثالي للطلاب، حيث يتميز بالمزامنة عبر الإنترنت وحساب الدرجات والتذكيرات التلقائية والمزيد! باستخدام حساب Power Planner عبر الإنترنت، يمكنك البقاء مطلعًا على الواجبات المنزلية والجدول الزمني أينما كنت. يتيح لك Power Planner إدارة الفصول الدراسية، والدخول إلى الفصول الدراسية باستخدام الجداول الزمنية ومواقع الغرف، وإضافة الواجبات والاختبارات، وتلقي تذكيرات تلقائية حول الواجبات المنزلية القادمة، والمزيد. يتم أيضًا دعم حساب الدرجات والمعدل التراكمي بشكل كامل، مما يتيح لك معرفة معدلك التراكمي بالضبط عبر فصول دراسية متعددة. يفتح الإصدار المدفوع (الشراء لمرة واحدة) القدرة على إضافة أكثر من خمسة درجات لكل فصل، واستخدام فصول دراسية متعددة، والمزيد. يتم شراؤه من خلال عملية شراء داخل التطبيق، وعندما تشتري Power Planner مرة واحدة، يمكنك فتحه في كل مكان. ومع ذلك، فإن النسخة المجانية لا تزال تعمل بشكل مثالي.

الموقع الإلكتروني: powerplanner.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Power Planner. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Operand AI

Operand AI

operand.ai

My Study Life

My Study Life

app.mystudylife.com

Huxli.ai

Huxli.ai

huxli.ai

Gradescope

Gradescope

gradescope.com

Power Diary

Power Diary

my.powerdiary.com

ViaMichelin

ViaMichelin

viamichelin.com

TripIt

TripIt

tripit.com

TeacherMade

TeacherMade

app.teachermade.com

Gallabox

Gallabox

app.gallabox.com

ProspectBoss

ProspectBoss

prospectboss.com

Shorby

Shorby

dash.shor.by

The Great Courses

The Great Courses

thegreatcourses.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية