Power Planner هو مخطط الواجبات المنزلية المثالي للطلاب، حيث يتميز بالمزامنة عبر الإنترنت وحساب الدرجات والتذكيرات التلقائية والمزيد! باستخدام حساب Power Planner عبر الإنترنت، يمكنك البقاء مطلعًا على الواجبات المنزلية والجدول الزمني أينما كنت. يتيح لك Power Planner إدارة الفصول الدراسية، والدخول إلى الفصول الدراسية باستخدام الجداول الزمنية ومواقع الغرف، وإضافة الواجبات والاختبارات، وتلقي تذكيرات تلقائية حول الواجبات المنزلية القادمة، والمزيد. يتم أيضًا دعم حساب الدرجات والمعدل التراكمي بشكل كامل، مما يتيح لك معرفة معدلك التراكمي بالضبط عبر فصول دراسية متعددة. يفتح الإصدار المدفوع (الشراء لمرة واحدة) القدرة على إضافة أكثر من خمسة درجات لكل فصل، واستخدام فصول دراسية متعددة، والمزيد. يتم شراؤه من خلال عملية شراء داخل التطبيق، وعندما تشتري Power Planner مرة واحدة، يمكنك فتحه في كل مكان. ومع ذلك، فإن النسخة المجانية لا تزال تعمل بشكل مثالي.

الموقع الإلكتروني: powerplanner.net

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