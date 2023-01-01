WebCatalog
The Great Courses

The Great Courses

thegreatcourses.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Great Courses على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يمكّنك تطبيق الدورات التدريبية الرائعة من تشغيل الدورات التدريبية التي اشتريتها منا. تقدم الدورات التدريبية الرائعة أعظم الأساتذة في العالم للملايين الذين يرغبون في التعمق أكثر في الموضوعات التي تهمهم أكثر. لا امتحانات. لا يوجد واجبات. لا يوجد جدول زمني. مجرد عالم من المعرفة متاح في أي وقت وفي أي مكان، عبر الفيديو أو الصوت.

الموقع الإلكتروني: thegreatcourses.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Great Courses. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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