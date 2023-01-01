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الموقع الإلكتروني: wand.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من wand على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قوة خلق الذكاء الاصطناعي. يمنح Wand الجميع قوة الذكاء الاصطناعي لحل مشاكل العمل وإنشاء القيمة بشكل أسرع من أي وقت مضى. تعاونية وقابلة للقياس وقابلة للتطوير.

الموقع الإلكتروني: wand.ai

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