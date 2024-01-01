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BaseHub

BaseHub

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الموقع الإلكتروني: basehub.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BaseHub على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Fast, Collaborative, AI-Native Content Management Make your website editable faster than ever with BaseHub, the Headless CMS that’s built for speed and collaborative workflows—all with the help of AI.

الموقع الإلكتروني: basehub.com

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