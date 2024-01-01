Tina

Tina

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: tina.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tina على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

A CMS With Version Control Built-in/ Tina is a fully open-source headless CMS that supports Git

الموقع الإلكتروني: tina.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tina. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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