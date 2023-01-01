WebCatalog

Abstract

Abstract

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: abstract.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Abstract على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

جلب التحكم في الإصدار المستوحى من git والتعاون إلى فريق التصميم الخاص بك. مركزية قرارات التصميم والملاحظات والملفات. يتكامل مع Sketch وAdobe XD.

الموقع الإلكتروني: abstract.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Abstract. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Sympli

Sympli

sympli.io

Backlog

Backlog

backlog.com

Disroot Git

Disroot Git

disroot.org

AllSpice

AllSpice

allspice.io

Draft

Draft

draftin.com

Nulab

Nulab

nulab.com

Splice

Splice

splice.com

Unfuddle STACK

Unfuddle STACK

unfuddle.com

Zoho Connect

Zoho Connect

zoho.com

Trickle

Trickle

trickle.so

StackShare

StackShare

stackshare.io

Crugo

Crugo

crugo.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية