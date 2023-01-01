WebCatalog

Splice

Splice

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: splice.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Splice على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Splice عبارة عن منصة لإنشاء الموسيقى والتعاون قائمة على السحابة وتتكامل مع محطات العمل الصوتية الرقمية الرئيسية (DAWs) لتقديم نسخ احتياطي آلي عبر الإنترنت مع التحكم في الإصدار والتعاون عبر الإنترنت وغير متصل بالإضافة إلى تصور عملية الإنشاء. جمعت Splice 35 مليون دولار في جولة التمويل من السلسلة B بقيادة Draper Fisher Jurvetson في عام 2017.

الموقع الإلكتروني: splice.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Splice. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

Lever

Lever

lever.co

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

Abstract

Abstract

abstract.com

Reddit

Reddit

reddit.com

Draft

Draft

draftin.com

SpotDraft

SpotDraft

app.spotdraft.com

Tunebat

Tunebat

tunebat.com

TravelPerk

TravelPerk

travelperk.com

Read the Docs

Read the Docs

readthedocs.org

TuneIn

TuneIn

tunein.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية