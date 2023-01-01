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Splice عبارة عن منصة لإنشاء الموسيقى والتعاون قائمة على السحابة وتتكامل مع محطات العمل الصوتية الرقمية الرئيسية (DAWs) لتقديم نسخ احتياطي آلي عبر الإنترنت مع التحكم في الإصدار والتعاون عبر الإنترنت وغير متصل بالإضافة إلى تصور عملية الإنشاء. جمعت Splice 35 مليون دولار في جولة التمويل من السلسلة B بقيادة Draper Fisher Jurvetson في عام 2017.

الموقع الإلكتروني: splice.com

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