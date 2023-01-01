قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تسليم التصميم والتنفيذ والتعاون لفرق منتجات الويب والهواتف المحمولة. يعمل Sympli مع Photoshop وAdobe XD وSketch وAndroid Studio وXcode.

الموقع الإلكتروني: sympli.io

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