Sympli
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الموقع الإلكتروني: sympli.io
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sympli على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
تسليم التصميم والتنفيذ والتعاون لفرق منتجات الويب والهواتف المحمولة. يعمل Sympli مع Photoshop وAdobe XD وSketch وAndroid Studio وXcode.
الموقع الإلكتروني: sympli.io
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