قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Figma هو محرر رسومات متجهة وأداة نماذج أولية تعتمد بشكل أساسي على الويب، مع ميزات إضافية غير متصلة بالإنترنت ممكّنة بواسطة تطبيقات سطح المكتب لنظامي التشغيل macOS وWindows. تسمح التطبيقات المصاحبة لـ Figma Mirror لنظامي التشغيل Android وiOS بعرض نماذج Figma الأولية على الأجهزة المحمولة. تركز مجموعة ميزات Figma على الاستخدام في واجهة المستخدم وتصميم تجربة المستخدم، مع التركيز على التعاون في الوقت الفعلي.

الموقع الإلكتروني: figma.com

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