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Figma

Figma

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: figma.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Figma على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Figma هو محرر رسومات متجهة وأداة نماذج أولية تعتمد بشكل أساسي على الويب، مع ميزات إضافية غير متصلة بالإنترنت ممكّنة بواسطة تطبيقات سطح المكتب لنظامي التشغيل macOS وWindows. تسمح التطبيقات المصاحبة لـ Figma Mirror لنظامي التشغيل Android وiOS بعرض نماذج Figma الأولية على الأجهزة المحمولة. تركز مجموعة ميزات Figma على الاستخدام في واجهة المستخدم وتصميم تجربة المستخدم، مع التركيز على التعاون في الوقت الفعلي.

الموقع الإلكتروني: figma.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Figma. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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