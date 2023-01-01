Nuclino هو برنامج تعاون جماعي قائم على السحابة يسمح للفرق بالتعاون ومشاركة المعلومات في الوقت الفعلي. تم تأسيسها في ميونيخ، ألمانيا في عام 2015. تتضمن بعض الميزات البارزة محرر WYSIWYG التعاوني في الوقت الفعلي وتمثيلًا مرئيًا لمعرفة الفريق في رسم بياني. بالإضافة إلى تطبيقها المستند إلى الويب وتطبيق سطح المكتب، أطلقت Nuclino في عام 2018 تطبيقًا مجانيًا للهاتف المحمول لنظامي التشغيل Android وiOS.

الموقع الإلكتروني: nuclino.com

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