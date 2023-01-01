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Nuclino

Nuclino

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: nuclino.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nuclino على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Nuclino هو برنامج تعاون جماعي قائم على السحابة يسمح للفرق بالتعاون ومشاركة المعلومات في الوقت الفعلي. تم تأسيسها في ميونيخ، ألمانيا في عام 2015. تتضمن بعض الميزات البارزة محرر WYSIWYG التعاوني في الوقت الفعلي وتمثيلًا مرئيًا لمعرفة الفريق في رسم بياني. بالإضافة إلى تطبيقها المستند إلى الويب وتطبيق سطح المكتب، أطلقت Nuclino في عام 2018 تطبيقًا مجانيًا للهاتف المحمول لنظامي التشغيل Android وiOS.

الموقع الإلكتروني: nuclino.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nuclino. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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