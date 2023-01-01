يستخدم wizdom.ai تقنيات سطح المكتب والويب والهاتف المحمول التي تتم مزامنتها في الوقت الفعلي، وتسمح المنصة بإدارة جميع جوانب ممارسات البحث الفردية والتعاونية.

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