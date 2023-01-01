WebCatalog
wizdom.ai

wizdom.ai

wizdom.ai

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من wizdom.ai على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يستخدم wizdom.ai تقنيات سطح المكتب والويب والهاتف المحمول التي تتم مزامنتها في الوقت الفعلي، وتسمح المنصة بإدارة جميع جوانب ممارسات البحث الفردية والتعاونية.

الموقع الإلكتروني: wizdom.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ wizdom.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Jaaxy

Jaaxy

jaaxy.com

Nuclino

Nuclino

app.nuclino.com

Ditto

Ditto

portal.ditto.live

Are.na

Are.na

are.na

Xojo Documentation

Xojo Documentation

documentation.xojo.com

IRCClou‪d‬

IRCClou‪d‬

irccloud.com

Boost Note

Boost Note

boostnote.io

BytePlus

BytePlus

console.byteplus.com

PatientIQ

PatientIQ

app.patientiq.io

Zest

Zest

zestmeup.com

monetag

monetag

publishers.monetag.com

Hancom Spac‪e

Hancom Spac‪e

space.malangmalang.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية