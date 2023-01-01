WebCatalog
Xojo Documentation

Xojo Documentation

documentation.xojo.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Xojo Documentation على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

وثائق Xojo، أداة التطوير عبر الأنظمة الأساسية التي تجعل إنشاء التطبيقات لسطح المكتب والويب والهاتف المحمول سريعًا وسهلاً.

الموقع الإلكتروني: xojo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Xojo Documentation. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Backendless

Backendless

develop.backendless.com

Google Apps Script

Google Apps Script

script.google.com

Flutter Docs

Flutter Docs

docs.flutter.dev

AppMySite

AppMySite

app.appmysite.com

Dynaboard

Dynaboard

dynaboard.app

Flurry

Flurry

dev.flurry.com

Classcraft

Classcraft

app.classcraft.com

Xodo

Xodo

xodo.com

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps

make.powerapps.com

CodeSandbox

CodeSandbox

codesandbox.io

Podurama

Podurama

podurama.com

Codemagic

Codemagic

codemagic.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية