يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Xodo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

باستخدام Xodo، يمكنك تحرير ملفات PDF وإضافة تعليقات توضيحية إليها وتوقيعها ومشاركتها على سطح المكتب والهاتف المحمول والويب. يجعل Xodo العمل مع ملفات PDF سريعًا وسهلاً، حتى تتمكن من إنجاز الأمور.

الموقع الإلكتروني: xodo.com

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