قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

الطريقة الجديدة لإدارة مرحلة ما قبل المشروع وسير العمل. قم بدعوة أطراف ثالثة للانضمام إلى مشروعك من بوابة مخصصة، وقم بتوجيههم عبر ما يجب القيام به، ومراجعة المعلومات المقدمة مع فريقك، وتوقيع العقود واتفاقية عدم الإفشاء بسهولة وإنجاز الأمور من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بإدارة العملاء!

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