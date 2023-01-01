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Mailor

Mailor

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الموقع الإلكتروني: mailor.us

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mailor على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

البريد الوارد المشترك: قم بإنشاء مجموعة ودعوة الأعضاء. تلقي رسائل البريد الإلكتروني، ومشاركة المحتوى، وإرسال الرسائل أو المستندات أو الصور. يمكن للجميع إعداد الإشعارات وفقًا لتفضيلاتهم الخاصة. كن على اطلاع فقط بالأشياء التي تهمك. رسائل أقل، معلومات أكثر. بوابة الفريق: احتفظ بنظرة عامة على ما يحدث داخل مشاريعك وفرقك. يمكنك قراءة الرسائل والرد عليها مباشرة في Mailor أو بنقرة واحدة يمكنك أن تكون في برنامج البريد الإلكتروني الخاص بك. اضبط لوحات المعلومات حتى تعمل من أجلك!

الموقع الإلكتروني: mailor.us

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mailor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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