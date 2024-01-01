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bluecap.ai

bluecap.ai

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الموقع الإلكتروني: bluecap.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من bluecap.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Get Things Done Faster, Smarter, and At Scale Imagine near real-time summaries, triggering contextual tasks and populating relevant information automated and integrated seamlessly into your workflows: Google Workspace, Microsoft 360, Salesforce, Zoho, and more.

الفئات:

Business
برنامج المساعدين الظاهري الذكي

الموقع الإلكتروني: bluecap.ai

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