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ClientManager

ClientManager

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الموقع الإلكتروني: clientmanager.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ClientManager على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

النظام الأساسي البسيط لتأهيل العملاء وإدارتهم الحل غير المعقد لإدارة المشاريع والتأهيل لإدارة أعمالك.

الموقع الإلكتروني: clientmanager.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ClientManager. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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