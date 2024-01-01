KADO

KADO

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الموقع الإلكتروني: kadonetworks.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KADO على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

KADO هو حل ذكي لإدارة الشبكات والعملاء يستخدمه الأفراد والشركات ذات العلاقات المتميزة. تركز KADO على تمكين صانعي الصفقات بأحدث أدوات الشبكات وحل شامل لإدارة العملاء حتى نتمكن من تحقيق هدفك: تنمية أعمالك من خلال علاقات هادفة.

الموقع الإلكتروني: kadonetworks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KADO. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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