WebCatalog
Several Minds

Several Minds

app.severalminds.ai

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Several Minds على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اتخذ قرارات توظيف أفضل من خلال تقييمات العقلية. من خلال تقييمات العقلية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، نقوم بتمكين الشركات التي تركز على القيمة من إنشاء فرق فعالة وناجحة مع أفراد يتوافقون مع رؤية الشركة وثقافتها.

الموقع الإلكتروني: severalminds.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Several Minds. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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