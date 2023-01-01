Several Minds

اتخذ قرارات توظيف أفضل من خلال تقييمات العقلية. من خلال تقييمات العقلية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، نقوم بتمكين الشركات التي تركز على القيمة من إنشاء فرق فعالة وناجحة مع أفراد يتوافقون مع رؤية الشركة وثقافتها.

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