TeamGenius

التطبيق الذي يجعل تقييمات اللاعبين سهلة برنامج مرن لتقييم اللاعبين للاختبارات والمعسكرات وتعليقات اللاعبين - حتى تتمكن من توفير الوقت واتخاذ قرارات أفضل وتطوير لاعبيك.

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