WebCatalog
Snagajob

Snagajob

snagajob.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Snagajob على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Snagajob هو تطبيق البحث عن الوظائف المجاني رقم 1 للعثور على وظائف بدوام جزئي ووظائف بدوام كامل، وتسهيل طلبات العمل، والحصول على نصائح مهنية رائعة والمزيد. رائعة للطلاب والمراهقين أو أي شخص يحتاج إلى ساعات مرنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن Snagajob أفضل من الواقع أو Monster أو ZipRecruiter لأن لدينا وظائف بالساعة فقط، مما يجعل البحث عن وظيفة أسهل.

الموقع الإلكتروني: snagajob.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Snagajob. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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