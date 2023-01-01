Ninja Gig هو نظام تتبع مقدمي الطلبات وبرنامج تطبيقات الوظائف الشامل. تقدم Ninja Gig تطبيقات غير محدودة وبدون رسوم مخفية. يتم نشر وظائفك تلقائيًا على العديد من لوحات الوظائف، بما في ذلك بالتأكيد، وGoogle Jobs، وZipRecruiter، وMonster، وغيرها الكثير. نحن نقدم نسخة تجريبية مجانية، ولن تخضع أبدًا لعقد، مما يعني أنه يمكنك إلغاء حسابك أو إيقافه مؤقتًا في أي وقت. استمتع بالمزايا العديدة لنظام ATS المتقدم اليوم!

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