WebCatalog
Ninja Gig

Ninja Gig

admin.ninjagig.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ninja Gig على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Ninja Gig هو نظام تتبع مقدمي الطلبات وبرنامج تطبيقات الوظائف الشامل. تقدم Ninja Gig تطبيقات غير محدودة وبدون رسوم مخفية. يتم نشر وظائفك تلقائيًا على العديد من لوحات الوظائف، بما في ذلك بالتأكيد، وGoogle Jobs، وZipRecruiter، وMonster، وغيرها الكثير. نحن نقدم نسخة تجريبية مجانية، ولن تخضع أبدًا لعقد، مما يعني أنه يمكنك إلغاء حسابك أو إيقافه مؤقتًا في أي وقت. استمتع بالمزايا العديدة لنظام ATS المتقدم اليوم!

الموقع الإلكتروني: admin.ninjagig.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ninja Gig. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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