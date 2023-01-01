WebCatalog
StaffCV

StaffCV

app.bfound.net

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من StaffCV على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مواقع التوظيف للجيل الجديد. تتبع مقدم الطلب - أدوات توظيف حديثة وجميلة تستجيب للجوال وسهلة الاستخدام. التنفيذ السريع بدون مشاركة تكنولوجيا المعلومات. موقع التوظيف - موقع ويب جميل للعلامة التجارية لصاحب العمل يتيح لك التحكم، من خلال نظام إدارة المحتوى الخاص بك، وتحسين محركات البحث القوية، ومجتمعات المواهب، وتنبيهات الوظائف، والمدونات، وخريطة الوظائف التفاعلية، وتكامل ATS.

الموقع الإلكتروني: bfound.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ StaffCV. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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