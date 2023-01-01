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Recruitee هي شركة تنتج أو تبيع "برامج الكمبيوتر كخدمة" (Saas.) ويعمل البرنامج كنظام تتبع مقدم الطلب للتعامل مع طلبات الوظائف. وهو يشتمل على نظام تحرير موقع الوظائف للعلامة التجارية لصاحب العمل، ومكون إضافي لتحديد المصادر (الموظفين) (يُسمى أيضًا التوظيف)، وتكامل موقع التوظيف، ومزامنة البريد الإلكتروني والتقويم. في غضون 4 أشهر من إطلاقها للعامة في أغسطس 2015، اجتذبت Recruitee أكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم ووكالات توظيف في جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: recruitee.com

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