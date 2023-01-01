WebCatalog

Recruitee

Recruitee

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: recruitee.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Recruitee على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Recruitee هي شركة تنتج أو تبيع "برامج الكمبيوتر كخدمة" (Saas.) ويعمل البرنامج كنظام تتبع مقدم الطلب للتعامل مع طلبات الوظائف. وهو يشتمل على نظام تحرير موقع الوظائف للعلامة التجارية لصاحب العمل، ومكون إضافي لتحديد المصادر (الموظفين) (يُسمى أيضًا التوظيف)، وتكامل موقع التوظيف، ومزامنة البريد الإلكتروني والتقويم. في غضون 4 أشهر من إطلاقها للعامة في أغسطس 2015، اجتذبت Recruitee أكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم ووكالات توظيف في جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: recruitee.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Recruitee. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

jobalino

jobalino

jobalino.ch

StaffCV

StaffCV

bfound.net

RecruitBPM

RecruitBPM

recruitbpm.com

JobConvo

JobConvo

jobconvo.com

TalentLyft

TalentLyft

talentlyft.com

InTalents

InTalents

intalents.co

Comeet

Comeet

comeet.co

Simplicant

Simplicant

simplicant.com

Talention

Talention

talention.de

LocalWork

LocalWork

localwork.io

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

BrightMove

BrightMove

brightmove.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية