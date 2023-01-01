WebCatalog
VIVAHR

VIVAHR

app.vivahr.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من VIVAHR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

VIVAHR هو نظام تتبع المتقدمين الأسرع نموًا للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة. VIVAHR يجعل من السهل - نشر الوظائف - إدارة المرشحين - التعاون مع أعضاء الفريق - تشغيل التقارير/الرؤى، الأمر بهذه السهولة! ابدأ بنشر وظيفة مجانية على أكثر من 50 لوحة وظائف. متوسط ​​العميل الجديد لديه وظيفة مباشرة في 6 دقائق.

الموقع الإلكتروني: vivahr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ VIVAHR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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