Apploi هو حل لتتبع مقدمي الطلبات مصمم لمساعدة شركات الرعاية الصحية على مشاركة إعلانات الوظائف عبر لوحات الوظائف المتعددة للعثور على المرشحين وجذبهم. يمكّن النظام الأساسي المسؤولين من جدولة المقابلات وإنشاء الملاحظات وأتمتة الأعمال الورقية على واجهة موحدة. يسمح النظام للمديرين بتحديث خطابات العرض، ومراقبة تواريخ انتهاء الشهادة، والتحقق من صحة تراخيص LPN، وفحص المرشحين تلقائيًا، وتحليل مقاييس أداء ما بعد الوظيفة

الموقع الإلكتروني: hire.apploi.com

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