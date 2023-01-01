WebCatalog
Queros

Queros

app.qureos.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Queros على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يتيح لك منشئ الوصف الوظيفي الخاص بنا إنشاء أوصاف وظيفية جيدة الصياغة تعكس بدقة مسؤوليات ومتطلبات الوظيفة. باستخدام أداتنا، يمكنك تخصيص الأوصاف الوظيفية لتتناسب مع نبرة صوت شركتك، مما يساعدك على جذب المرشحين المناسبين الذين يتناسبون مع مؤسستك. يمكنك توفير الوقت والجهد باستخدام منشئ الوصف الوظيفي الخاص بنا لإنشاء منشورات وظيفية احترافية ومفصلة تبرز الباحثين عن عمل في سوق العمل التنافسي.

الموقع الإلكتروني: app.qureos.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Queros. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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