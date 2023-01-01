WebCatalog
Covey

Covey

getcovey.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Covey على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ابحث عن المرشحين الأفضل وتوظيفهم، بشكل أسرع. تحقق منصة التوظيف الخاصة بـ Covey وفورات في تكاليف توظيف الفرق بنسبة 80%. يمكنك الحصول على معلومات أكثر دقة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتواصل وقياس التقدم.

الموقع الإلكتروني: getcovey.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Covey. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Workable

Workable

workable.com

HireHunch for Company

HireHunch for Company

app.hirehunch.com

HireHunch for Interviewer

HireHunch for Interviewer

app.hirehunch.com

Datapeople

Datapeople

app.datapeople.io

Loxo

Loxo

loxo.co

X0PA

X0PA

live.x0pa.ai

YouCruit

YouCruit

us.youcruit.com

HireBeat

HireBeat

hirebeat.co

Dover

Dover

app.dover.io

SmoothHiring

SmoothHiring

app.smoothhiring.com

jobpal

jobpal

dashboard.jobpal.ai

Jobvite

Jobvite

id.jobvite.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية