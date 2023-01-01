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BambooHR

BambooHR

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الموقع الإلكتروني: bamboohr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BambooHR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC Magazine أن BambooHR "أغلى ثمناً من المنتجات المنافسة" و"يفتقر إلى ميزات إدارة الفوائد (BA) مقارنة بالحلول المنافسة" ولكن "مجموعة الميزات القوية والواجهة سهلة الاستخدام تدفعه إلى قمة منتجاتنا". قائمة".

الموقع الإلكتروني: bamboohr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BambooHR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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