BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC Magazine أن BambooHR "أغلى ثمناً من المنتجات المنافسة" و"يفتقر إلى ميزات إدارة الفوائد (BA) مقارنة بالحلول المنافسة" ولكن "مجموعة الميزات القوية والواجهة سهلة الاستخدام تدفعه إلى قمة منتجاتنا". قائمة".

الموقع الإلكتروني: bamboohr.com

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