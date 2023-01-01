يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Welcome to the Jungle على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

مجموعة الترحيب هي ATS، أو نظام تتبع مقدم الطلب. باستخدام نموذج SaaS، فهو يساعد القائمين على التوظيف على إدارة سير عمل مقدمي الطلبات وعملية التوظيف والمسيرة المهنية

الموقع الإلكتروني: welcometothejungle.com

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