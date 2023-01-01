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Welcome to the Jungle

Welcome to the Jungle

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: welcometothejungle.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Welcome to the Jungle على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مجموعة الترحيب هي ATS، أو نظام تتبع مقدم الطلب. باستخدام نموذج SaaS، فهو يساعد القائمين على التوظيف على إدارة سير عمل مقدمي الطلبات وعملية التوظيف والمسيرة المهنية

الموقع الإلكتروني: welcometothejungle.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Welcome to the Jungle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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