xSellco

xSellco

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الموقع الإلكتروني: xsellco.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من xSellco على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تساعدك تعليقات xSellco على استهداف التعليقات الإيجابية من خلال طلب تعليقات من العملاء السعداء. يمكّنك البرنامج من زيادة تصنيف البائع الخاص بك على Amazon وeBay وTrustpilot عن طريق طلب تعليقات حول المنتجات المناسبة، من العملاء المناسبين، في الوقت المناسب. قم بتصميم طلبات التعليقات لاستهداف الطلبات حسب SKU ونوع المنتج والتسليم في الوقت المحدد والوجهة وغير ذلك الكثير حتى تتمكن من زيادة تقييماتك الإيجابية وتعزيز المبيعات وتنمية أعمالك! ردود فعل أفضل، مبيعات أفضل!
الفئات:
Business
مراجعة برامج الإدارة

الموقع الإلكتروني: xsellco.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ xSellco. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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