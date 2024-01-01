تساعدك تعليقات xSellco على استهداف التعليقات الإيجابية من خلال طلب تعليقات من العملاء السعداء. يمكّنك البرنامج من زيادة تصنيف البائع الخاص بك على Amazon وeBay وTrustpilot عن طريق طلب تعليقات حول المنتجات المناسبة، من العملاء المناسبين، في الوقت المناسب. قم بتصميم طلبات التعليقات لاستهداف الطلبات حسب SKU ونوع المنتج والتسليم في الوقت المحدد والوجهة وغير ذلك الكثير حتى تتمكن من زيادة تقييماتك الإيجابية وتعزيز المبيعات وتنمية أعمالك! ردود فعل أفضل، مبيعات أفضل!

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