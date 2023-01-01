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Trustpilot

Trustpilot

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الموقع الإلكتروني: trustpilot.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Trustpilot على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأساسي التي تنتهك إرشادات محتوى Trustpilot. لدى Trustpilot مكاتب في نيويورك ودنفر ولندن وكوبنهاجن وفيلنيوس وبرلين وملبورن، ويعمل بها أكثر من 700 شخص. هناك تحقيقات مستقلة تشير إلى أن مواقع المراجعة مثل Trustpilot قد تحتوي على مراجعات مزيفة.

الموقع الإلكتروني: trustpilot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Trustpilot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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