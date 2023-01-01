Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأساسي التي تنتهك إرشادات محتوى Trustpilot. لدى Trustpilot مكاتب في نيويورك ودنفر ولندن وكوبنهاجن وفيلنيوس وبرلين وملبورن، ويعمل بها أكثر من 700 شخص. هناك تحقيقات مستقلة تشير إلى أن مواقع المراجعة مثل Trustpilot قد تحتوي على مراجعات مزيفة.

الموقع الإلكتروني: trustpilot.com

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