WebCatalog
Reviewflowz

Reviewflowz

reviewflowz.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Reviewflowz على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اربط مع عملائك. إدارة المراجعة للشركات الرقمية والبرمجيات التي تضع العميل أولاً ابدأ في الإصدار التجريبي المجاني لمدة 14 يومًا، ولا تقم بالترقية إلا إذا كنت تحب ذلك.

الموقع الإلكتروني: reviewflowz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Reviewflowz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Accompa

Accompa

accompa.com

Sematext

Sematext

sematext.com

Appointedd

Appointedd

appointedd.com

LiveChat

LiveChat

livechat.com

Broker Sumo

Broker Sumo

brokersumo.com

Crisp

Crisp

crisp.chat

Pulseway

Pulseway

pulseway.com

HelpDocs

HelpDocs

helpdocs.io

ReviewTrackers

ReviewTrackers

reviewtrackers.com

Hive

Hive

hive.com

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

JunoOne

JunoOne

juno.one

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية