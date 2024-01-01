Sendmea

Sendmea

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الموقع الإلكتروني: sendmea.io

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Sendmea عبارة عن منصة مبتكرة لمراجعة الفيديو عبر الإنترنت مصممة لمساعدة الشركات على الاستفادة من قوة الدليل الاجتماعي من خلال شهادات العملاء. من خلال تمكين الشركات من جمع وإدارة وعرض مراجعات الفيديو الأصلية، تساعد Sendmea على تعزيز مصداقية العلامة التجارية والثقة بين العملاء المحتملين. في العصر الرقمي الحالي، يعد الدليل الاجتماعي أمرًا لا يقدر بثمن بالنسبة للعلامات التجارية. عندما يرى العملاء المحتملون شهادات فيديو أصلية من عملاء راضين، فمن المرجح أن يثقوا بالعلامة التجارية ويشتروا. هذا هو المكان الذي تتألق فيه Sendmea - فهي توفر منصة للشركات لجمع هذه الشهادات القوية وعرضها بسرعة. توفر المنصة طريقة فريدة لجمع التعليقات القيمة، مع القدرة على تخصيص نموذج المراجعة لطرح أسئلة محددة ذات صلة بعملك. بمجرد الموافقة على تقييمات الفيديو، يمكن عرضها على صفحة المراجعة المخصصة للشركة ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يزيد من وصول العلامة التجارية ومصداقيتها.
الفئات:
Business
مراجعة برامج الإدارة

الموقع الإلكتروني: sendmea.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sendmea. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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