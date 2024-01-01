السبب الأكبر وراء أهمية المراجعات عبر الإنترنت للشركات هو أنها تزيد المبيعات في النهاية من خلال منح المستهلكين المعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ قرار شراء منتج وإنشاء FOMO لزيادة الدليل الاجتماعي. يعد Editorify تطبيقًا ضروريًا لأصحاب المتاجر الذين يديرون أعمالهم على Shopify وWix وWooCommerce ويرغبون في زيادة معدل التحويل إلى الحد الأقصى. يساعدك على جمع واستيراد التقييمات الأصلية بسهولة من العديد من تجار الجملة إلى متجرك لتعزيز ثقة العملاء وزيادة المشاركة وبناء دليل اجتماعي والحصول على المزيد من المبيعات.

الموقع الإلكتروني: editorify.com

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