Editorify

Editorify

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: editorify.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Editorify على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

السبب الأكبر وراء أهمية المراجعات عبر الإنترنت للشركات هو أنها تزيد المبيعات في النهاية من خلال منح المستهلكين المعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ قرار شراء منتج وإنشاء FOMO لزيادة الدليل الاجتماعي. يعد Editorify تطبيقًا ضروريًا لأصحاب المتاجر الذين يديرون أعمالهم على Shopify وWix وWooCommerce ويرغبون في زيادة معدل التحويل إلى الحد الأقصى. يساعدك على جمع واستيراد التقييمات الأصلية بسهولة من العديد من تجار الجملة إلى متجرك لتعزيز ثقة العملاء وزيادة المشاركة وبناء دليل اجتماعي والحصول على المزيد من المبيعات.
الفئات:
Business
مراجعة برامج الإدارة

الموقع الإلكتروني: editorify.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Editorify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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