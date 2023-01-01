WebCatalog
EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من EmbedSocial على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أفضل منصة UGC لجمع التقييمات والقصص وموجزات الوسائط الاجتماعية والصور وتضمينها في أي موقع ويب. تلقائيا!

الموقع الإلكتروني: embedsocial.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ EmbedSocial. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

SocialJuice

SocialJuice

socialjuice.io

Pixlee TurnTo

Pixlee TurnTo

pixlee.com

Missinglettr

Missinglettr

missinglettr.com

Arcade

Arcade

arcade.software

The Verge

The Verge

theverge.com

Instant Answers

Instant Answers

instantanswers.xyz

Juicer

Juicer

juicer.io

Wave.video

Wave.video

wave.video

Topicmojo

Topicmojo

topicmojo.com

qlip

qlip

qlip.ai

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

9GAG

9GAG

9gag.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية