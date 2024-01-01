يوفر لك برنامج تقييمات ومراجعات Lipscore أكبر قدر من تعليقات العملاء في السوق. في المتوسط، يترك أكثر من 20% من العملاء النهائيين تقييمًا و/أو مراجعة باستخدام برنامجنا، مما يمنحك رؤية لا تقدر بثمن حول تجربتهم مع خدماتك ومنتجاتك. تصرف بناءً على التعليقات لبناء علاقات دائمة مع العملاء، والاعتزاز بالعملاء السعداء، وتحسين المكان الذي يوجد فيه مجال لذلك. يمكنك زيادة الثقة من خلال عرض تعليقات العملاء الصادقة في متجرك عبر الإنترنت وتحويل كل عميل إلى سفير لعلامتك التجارية.

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