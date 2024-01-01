Lipscore

Lipscore

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: lipscore.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lipscore على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر لك برنامج تقييمات ومراجعات Lipscore أكبر قدر من تعليقات العملاء في السوق. في المتوسط، يترك أكثر من 20% من العملاء النهائيين تقييمًا و/أو مراجعة باستخدام برنامجنا، مما يمنحك رؤية لا تقدر بثمن حول تجربتهم مع خدماتك ومنتجاتك. تصرف بناءً على التعليقات لبناء علاقات دائمة مع العملاء، والاعتزاز بالعملاء السعداء، وتحسين المكان الذي يوجد فيه مجال لذلك. يمكنك زيادة الثقة من خلال عرض تعليقات العملاء الصادقة في متجرك عبر الإنترنت وتحويل كل عميل إلى سفير لعلامتك التجارية.
الفئات:
Business
مراجعة برامج الإدارة

الموقع الإلكتروني: lipscore.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lipscore. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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