Signpost
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الموقع الإلكتروني: signpost.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Signpost على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Signpost هو الحل الكامل والآلي لجمع تعليقات العملاء، والحصول على تقييمات أكثر وأفضل، وكسب عملاء جدد، والحصول على إحالات وزيادة الأعمال المتكررة.
الموقع الإلكتروني: signpost.com
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