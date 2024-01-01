BirdDog Software

BirdDog Software

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الموقع الإلكتروني: birddogsw.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BirdDog Software على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعد BirdDog Software مجموعة برمجيات متكاملة رائدة على شبكة الإنترنت، بما في ذلك برامج تلبية الطلبات وإدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية. يعد BirdDog Enterprise أيضًا أفضل برنامج أعمال البرمجيات كخدمة (SaaS) في الصناعة والذي يدعم شركتك بأكملها في حل برمجي واحد ومتكامل وقوي لإدارة الأعمال. ما يجعل BirdDog Enterprise فريدًا من نوعه هو أنه مبني على منصة واحدة، لذا فإن المبيعات والدعم والشحن والفوترة كلها تستخدم نفس المعلومات في كل تفاعل. يمنحك Enterprise معلومات حيوية للأعمال في الوقت الفعلي حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: birddogsw.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BirdDog Software. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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