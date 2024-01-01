تعد BirdDog Software مجموعة برمجيات متكاملة رائدة على شبكة الإنترنت، بما في ذلك برامج تلبية الطلبات وإدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية. يعد BirdDog Enterprise أيضًا أفضل برنامج أعمال البرمجيات كخدمة (SaaS) في الصناعة والذي يدعم شركتك بأكملها في حل برمجي واحد ومتكامل وقوي لإدارة الأعمال. ما يجعل BirdDog Enterprise فريدًا من نوعه هو أنه مبني على منصة واحدة، لذا فإن المبيعات والدعم والشحن والفوترة كلها تستخدم نفس المعلومات في كل تفاعل. يمنحك Enterprise معلومات حيوية للأعمال في الوقت الفعلي حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع.

الموقع الإلكتروني: birddogsw.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BirdDog Software. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.