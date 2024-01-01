DiscoverCloud
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الموقع الإلكتروني: discovercloud.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DiscoverCloud على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
يجد صانعو القرار برامج وأدوات الأعمال ويقارنونها عبر عشرات الفئات، بما في ذلك: إدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، وذكاء المبيعات، وأتمتة التسويق، وذكاء الأعمال، وبرامج التجارة الإلكترونية، والفواتير، والفواتير، وإدارة الأصول البديلة، والمراقبة الاجتماعية، وتحسين محركات البحث، ومكاتب المساعدة، والأمن، والنسخ الاحتياطي. & أكثر. DiscoverCloud مملوكة ومدارة من قبل شركة Chekkt Limited.
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الموقع الإلكتروني: discovercloud.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DiscoverCloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.