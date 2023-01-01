مراقبة أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تعمل منصة برمجيات الذكاء الاصطناعي حكيمو على أتمتة المراقبة الأمنية الروتينية، مما يمكّن المؤسسات من التعرف بسرعة على التهديدات الحقيقية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الموقع الإلكتروني: hakimo.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hakimo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.