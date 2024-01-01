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Kait

Kait

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الموقع الإلكتروني: kait.ai

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

KAIT that stands for Kuwait Artificial Intelligence (AI) Technology is the first AI-powered conversational platform in Kuwait and GCC. With its easy integration with social media channels, KAIT can take your business to the next level of customer service, marketing and sales.

الفئات:

Business
برنامج المساعدين الظاهري الذكي

الموقع الإلكتروني: kait.ai

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