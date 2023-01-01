MarketingBlocks

مساعد تسويق يعمل بالذكاء الاصطناعي الكل في واحد يشبه الإنسان، يقوم بإنشاء الصفحات المقصودة ومقاطع الفيديو الترويجية والإعلانات والنسخ التسويقية والرسومات ورسائل البريد الإلكتروني والتعليقات الصوتية ومشاركات المدونات والفنون والمزيد

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