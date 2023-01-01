WebCatalog
Talki Guru

Talki Guru

talki.guru

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Talki Guru على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإنشاء تعليقات صوتية بنبرة طبيعية باستخدام TalkiGuru Studio في غضون دقائق لجميع متطلبات المحتوى الخاصة بك. تعمل منصتنا الثورية على تسخير قوة تقنية AI Voice وAI Lipsync لإنشاء مقاطع فيديو واقعية بشكل مذهل. أنشئ محتوى جذابًا وعروضًا تقديمية جذابة ورواية قصص جذابة دون عناء.

الموقع الإلكتروني: talki.guru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Talki Guru. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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