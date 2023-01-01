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EmailMagic.AI

EmailMagic.AI

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الموقع الإلكتروني: emailmagic.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من EmailMagic.AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

كتابة البريد الإلكتروني AI. EmailMagic هو برنامج AI Email Writer الذي يساعدك على كتابة رسائل البريد الإلكتروني بشكل أسرع 10 مرات. فليكن توأمك الرقمي. يكتب رسائل البريد الإلكتروني مثلك تماما!

الموقع الإلكتروني: emailmagic.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ EmailMagic.AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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