WebCatalog
Scrip AI

Scrip AI

scripai.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Scrip AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

طريقة أسرع ومجانية 10 مرات لكتابة محتوى الذكاء الاصطناعي لأكثر من 100 حالة استخدام، جرب كاتب الذكاء الاصطناعي المجاني المدعوم من Scrip AI

الموقع الإلكتروني: scripai.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Scrip AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

99WEB AI

99WEB AI

99webdesign.net

WriteMe

WriteMe

writeme.ai

ContentBot

ContentBot

contentbot.ai

EmailMagic.AI

EmailMagic.AI

emailmagic.ai

Writer

Writer

writer.com

GrowthBar

GrowthBar

growthbarseo.com

Bramework

Bramework

bramework.com

Writeseed

Writeseed

writeseed.com

SinCode AI

SinCode AI

sincode.ai

Lilybank AI

Lilybank AI

lilybankai.com

ClevopyAI

ClevopyAI

clevopy.ai

Good AI

Good AI

the-good-ai.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية