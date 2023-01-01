ضاعف إنتاجيتك مع زميل عمل ذكي لفريقك. يستخدم Cogram الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات في الاجتماعات الافتراضية، وتتبع عناصر الإجراء، وأتمتة المهام النهائية، مع الحفاظ على خصوصية بياناتك وأمانها.

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