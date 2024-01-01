WebCatalog

Ultimate

Ultimate

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: ultimate.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ultimate على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Ultimate هي منصة أتمتة دعم العملاء الرائدة على مستوى العالم - حيث تساعد الشركات على توسيع نطاق خدمة عملائها من خلال الذكاء الاصطناعي التحادثي والإبداعي. نظرًا لكوننا رائدًا ثابتًا على منصة المراجعة G2، فإن تقنيتنا المتطورة والدعم المرتكز على العملاء يتيحان تجارب المحادثة الآلية عبر جميع قنوات الاتصال النصية. بفضل الذكاء الاصطناعي الذي تم إنشاؤه وبحثه داخليًا وفريق خبير مكون من 150 موظفًا، تضم Ultimate لاعبين من DeepL إلى Deezer، وZendesk إلى Zalando من بين قاعدة عملائها العالمية. يمكن لشركات مثل هذه أن تتوقع الوصول إلى معدلات أتمتة تصل إلى 60% عبر الدردشة والبريد الإلكتروني والمراسلة والمزيد - بـ 109 لغة، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. إضافة إلى سجلنا الحافل من عائد الاستثمار القابل للقياس وتوفير التكاليف للشركات، تستخدم إضافة المنتج التي تم إطلاقها للتو، UltimateGPT، نفس تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية وراء ChatGPT لتقديم أتمتة دعم دقيقة في دقائق معدودة.

الفئات:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

الموقع الإلكتروني: ultimate.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ultimate. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Intercom

Intercom

intercom.com

Botpress

Botpress

botpress.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Haptik

Haptik

haptik.ai

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Upsy Shopping

Upsy Shopping

upsyshopping.com

Gladly

Gladly

gladly.com

Supervity

Supervity

supervity.ai

Neocom.ai

Neocom.ai

neocom.ai

DigitalGenius

DigitalGenius

digitalgenius.com

Cognigy

Cognigy

cognigy.com

قد يعجبك أيضًا

Verloop.io

Verloop.io

verloop.io

CBOT

CBOT

cbot.ai

Kommunicate

Kommunicate

kommunicate.io

Quickchat

Quickchat

quickchat.ai

Amio

Amio

amio.io

VectorMind

VectorMind

vectormind.io

Drift

Drift

drift.com

Twixor

Twixor

twixor.com

Curious Thing

Curious Thing

curiousthing.io

BIK

BIK

bik.ai

Contents.com

Contents.com

contents.com

Second CRM

Second CRM

secondcrm.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.