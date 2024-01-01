Ultimate هي منصة أتمتة دعم العملاء الرائدة على مستوى العالم - حيث تساعد الشركات على توسيع نطاق خدمة عملائها من خلال الذكاء الاصطناعي التحادثي والإبداعي. نظرًا لكوننا رائدًا ثابتًا على منصة المراجعة G2، فإن تقنيتنا المتطورة والدعم المرتكز على العملاء يتيحان تجارب المحادثة الآلية عبر جميع قنوات الاتصال النصية. بفضل الذكاء الاصطناعي الذي تم إنشاؤه وبحثه داخليًا وفريق خبير مكون من 150 موظفًا، تضم Ultimate لاعبين من DeepL إلى Deezer، وZendesk إلى Zalando من بين قاعدة عملائها العالمية. يمكن لشركات مثل هذه أن تتوقع الوصول إلى معدلات أتمتة تصل إلى 60% عبر الدردشة والبريد الإلكتروني والمراسلة والمزيد - بـ 109 لغة، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. إضافة إلى سجلنا الحافل من عائد الاستثمار القابل للقياس وتوفير التكاليف للشركات، تستخدم إضافة المنتج التي تم إطلاقها للتو، UltimateGPT، نفس تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية وراء ChatGPT لتقديم أتمتة دعم دقيقة في دقائق معدودة.

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