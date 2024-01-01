Verloop.io هي منصة أتمتة دعم العملاء الرائدة عالميًا. فهو يساعد الشركات على تقديم تجارب دعم مبهجة لعملائها عبر القنوات. توفر منصة Verloop.io الدعم بسلاسة عبر قنوات مختلفة، بدءًا من مواقع الويب وWhatsApp وحتى التفاعلات داخل التطبيق والتفاعلات الصوتية. بفضل الثقة العالمية لأكثر من 5000 علامة تجارية، بما في ذلك الأسماء البارزة مثل Decathlon وCleartrip وNykaa، يقدم Verloop.io خدماته للشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة على حدٍ سواء. إن حل Verloop.io الشامل يميزنا عن بعضنا البعض، حيث يقدم نهجًا ثلاثي الجوانب: 1. حل الاستعلام الأولي: في المرحلة الأولى من تفاعلات مركز الاتصال، يستخدم Verloop.io دعم الذكاء الاصطناعي من خلال الدردشة والصوت. تتعامل حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة من Verloop.io مع معظم استفسارات العملاء بكفاءة. 2. دعم الوكيل البشري: مع تصاعد الاستفسارات إلى العملاء البشريين، تقدم Verloop.io برنامج Co-pilot للدعم - وهي أداة قوية للذكاء الاصطناعي تساعد العملاء البشريين باستجابات دقيقة. تقترح الأداة استجابات لتعزيز كفاءة الوكيل. من خلال الاستفادة من تحويل الكلام إلى نص وتدفق الإجابة المدعوم من التعرف على المستندات، يمكن للوكلاء أيضًا الاستفادة من أدواتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ملخص الذكاء الاصطناعي وإعادة صياغة الذكاء الاصطناعي وتوسيع الذكاء الاصطناعي وضبط نغمة الذكاء الاصطناعي لضمان أفضل الاستجابات وزيادة رضا العملاء. 3. تحليل الجودة المدعوم بالذكاء الاصطناعي (QA): يقدم تطبيق Sparks من Verloop.io الحل النهائي لمحللي الجودة، حيث يقوم بأتمتة تحليل المكالمات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وهذا يضمن عملية مبسطة للتحسين المستمر. بالإضافة إلى الأدوات المذكورة أعلاه، يمكن للشركات استخدام أداة إنشاء الروبوتات الخاصة بـ Verloop.io - الوصفات جنبًا إلى جنب مع الكتلة الذكية لبدء رحلتها بسهولة نحو تقديم أفضل تجربة للعملاء. في جوهر الأمر، تهدف Verloop.io إلى تبسيط ورفع مستوى رحلة دعم العملاء من خلال الأتمتة المبتكرة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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