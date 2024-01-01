تُحدث Cognigy ثورة في صناعة خدمة العملاء من خلال تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في السوق. يعمل حلها الحائز على جوائز، Cognigy.AI، على تمكين الشركات من تقديم خدمة استثنائية فورية وشخصية بأي لغة وعلى أي قناة. من خلال الجمع بشكل مثالي بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والمحادثي لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي، تعمل Cognigy على تشكيل مستقبل خدمة العملاء، وزيادة رضا العملاء، ودعم الموظفين في الوقت الفعلي. تم بناء Cognigy.AI على أساس منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة الرائدة عالميًا، وتقدم خدمة عملاء من الجيل التالي مع مجموعة من الحلول الجاهزة بما في ذلك وكلاء الذكاء الاصطناعي الصوتي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي للدردشة الرقمية، ووكيل مساعد الطيار. تأتي المنصة مجهزة بالعشرات من المهارات المدربة مسبقًا، وتعمل بسلاسة مع أنظمة المؤسسة الحالية وتتعلم من وكلائك، مما يمنحهم قوى خارقة. تثق أكثر من 1000 علامة تجارية حول العالم في Cognigy وشبكة شركائها الواسعة لإنشاء وكلاء خدمة عملاء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لأعمالهم. تشمل محفظة عملاء Cognigy المثيرة للإعجاب في جميع أنحاء العالم شركات Bosch وFrontier Airlines ومجموعة Lufthansa وMercedes-Benz وToyota.

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