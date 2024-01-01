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Cognigy

Cognigy

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الموقع الإلكتروني: cognigy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cognigy على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تُحدث Cognigy ثورة في صناعة خدمة العملاء من خلال تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في السوق. يعمل حلها الحائز على جوائز، Cognigy.AI، على تمكين الشركات من تقديم خدمة استثنائية فورية وشخصية بأي لغة وعلى أي قناة. من خلال الجمع بشكل مثالي بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والمحادثي لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي، تعمل Cognigy على تشكيل مستقبل خدمة العملاء، وزيادة رضا العملاء، ودعم الموظفين في الوقت الفعلي. تم بناء Cognigy.AI على أساس منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة الرائدة عالميًا، وتقدم خدمة عملاء من الجيل التالي مع مجموعة من الحلول الجاهزة بما في ذلك وكلاء الذكاء الاصطناعي الصوتي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي للدردشة الرقمية، ووكيل مساعد الطيار. تأتي المنصة مجهزة بالعشرات من المهارات المدربة مسبقًا، وتعمل بسلاسة مع أنظمة المؤسسة الحالية وتتعلم من وكلائك، مما يمنحهم قوى خارقة. تثق أكثر من 1000 علامة تجارية حول العالم في Cognigy وشبكة شركائها الواسعة لإنشاء وكلاء خدمة عملاء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لأعمالهم. تشمل محفظة عملاء Cognigy المثيرة للإعجاب في جميع أنحاء العالم شركات Bosch وFrontier Airlines ومجموعة Lufthansa وMercedes-Benz وToyota.

الفئات:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

الموقع الإلكتروني: cognigy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cognigy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Botpress

Botpress

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Genesys Cloud

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Haptik

Haptik

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yellow.ai

yellow.ai

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Upsy Shopping

Upsy Shopping

upsyshopping.com

Gladly

Gladly

gladly.com

Supervity

Supervity

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Neocom.ai

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Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Realty Ninja

Realty Ninja

realtyninja.com

CBOT

CBOT

cbot.ai

Numa

Numa

numa.com

Amperity

Amperity

amperity.com

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